Messi: “Arrivare al PSG mi ha dato felicità. Difficile lasciare il Barcellona”

Le parole da nuovo giocatore del PSG

redazionejuvenews

Leo Messi ha salutato il Barcellona dopo 20 anni di carriera, ed è approdato alla corte del PSG. Queste le parole della Pulce nella sua conferenza stampa di presentazione.

"Sono molto felice. Tutti sanno che il mio addio al Barcellona è stato difficile da gestire perchè ho dovuto cambiare squadra dopo tanti anni. Arrivare qui mi ha dato tanta felicità, mi sto godendo tutto dal primo momento con la mia famiglia ma voglio iniziare ad allenarmi presto e conoscere i miei compagni iniziando la nuova tappa della mia carriera. Voglio ringraziare Leonardo e il club per come mi hanno accolto. È stato rapido e facile chiudere questa trattativa, sono passati pochi giorni in una situazione non semplice. Spero di poter continuare a vincere con questo club che è molto ambizioso. So che questa rosa darà il massimo per farlo. Ringrazio anche i tifosi parigini per l'accoglienza che ho ricevuto".

"È una felicità enorme giocare con Neymar e Mbappé e vivere la quotidianità con questa rosa che ha grandi giocatori. Ci sono stati molti acquisti nuovi. Giocherò con i migliori e questo è sempre bellissimo. Non so quando esordirò perchè vengo dalle vacanze, parlerò con lo staff. Sicuramente dovrò fare un pò di preparazione all'inizio e quando sarò pronto scenderò in campo. Spero accada nel più breve tempo possibile perchè ho tanta voglia. Quello che è successo nell'ultima settimana è stato difficile ed emozionante ma oggi sono felice per questa nuova tappa che mi aspetta. Anche la mia famiglia è molto felice di essere qui. In questa settimana ho dovuto assimilare tanti sentimenti".

"Non è facile vincere la Champions. A volte puoi avere la squadra migliore ma non vinci perchè il calcio è fatto di piccoli dettagli. Penso che anche il Paris sappia questa cosa perchè è stato sempre vicino al successo. Non so cosa possa mancare ma bisogna essere un gruppo unito. Ancora non conosco bene questo spogliatoio ma da quello che ho visto da fuori penso serva anche un pò di fortuna. È una competizione speciale ed è per questo che tutti vogliono vincerla. Qui c'è una squadra completa, sono stati completati degli acquisti importanti per poter vincere la Champions e vengo qui per aiutare e riuscire a fare il massimo. Il mio obiettivo è quello di continuare a vincere e credo di essere nel posto giusto".

"Come ho detto recentemente conoscevo alcune persone all'interno dello spogliatoio. La squadra ha la voglia e la volontà di raggiungere determinati obiettivi. Conosco Di Maria, Neymar e Paredes e questo è stato importante per il mio approdo a Parigi. Ovviamente ho seguito le partite di questo campionato perchè ho molti amici soprattutto qui a Parigi e penso che la Ligue 1 sia cresciuta molto. Il Psg ha fatto il possibile per far crescere il movimento. Adesso questo campionato è più interessante e per me sarà un'esperienza nuova dopo tutti questi anni in una realtà diversa ma sono molto felice di poterlo fare".