Meret: “Contro la Juve la fase difensiva è stata ottima”

Il portiere del Napoli ha parlato

TORINO - Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Granada. Queste le sue parole: "Il periodo è quello che è, non è dei migliori, ma noi tutti crediamo in questa qualificazione e vincere domani ci può dare grande spinta in chiave qualificazione. Contro la Juve la fase difensiva è stata ottima, contro il Granada potevamo sicuramente fare più attenzione alle ripartenze e qualcosa con l'Atalanta non è andata al meglio, ma nonostante gli uomini che cambiano le cose che dobbiamo fare sono le stesse. Dobbiamo solo fare tutte le cose al meglio. Sarà fondamentale non prendere gol. Il periodo non è dei migliori, ma stiamo lavorando bene. Passare il turno domani ci potrebbe dare una grande spinta per le prossime partite. Contro la Juve la fase difensiva è stata ottima. Col Granada si doveva fare più attenzione alle ripartenze, con l'Atalanta qualcosa non ha funzionato ma lavoriamo sempre per fare le cose al meglio. Tutto parte dal sacrificio dell'intera squadra, solo così potremmo fare bene in fase difensiva".