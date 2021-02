Condò: “Rigori negati con Juve e Lazio? Il VAR in Champions viene usato poco…”

Il noto giornalista ha parlato

TORINO - Il noto giornalista sportivo, Paolo Condò, ha parlato negli studi di Sky Sport in merito ai rigori negati in Champions League a Juventus e Lazio. Queste le sue parole: "In Champions League sembra davvero che debba accadere un omicidio plurimo perché si vadano a rivedere gli episodi al Var. In Europa, lo scorso anno, dagli ottavi di finale in poi la segnalazione da parte del Var è avvenuta in una sola occasione. Che sia rigore è evidente, ma i ritmi nelle competizioni europee sono diversi e certi interventi non vengono considerati".

Argomenti che ha ribadito in conferenza stampa dopo Porto-Juventus, il tecnico Andrea Pirlo: "L'approccio è cambiato dopo un minuto, perché quando prendi un gol così dopo un minuto di gioco mancano le sicurezze. I ragazzi si sono un po' abbattuti e loro hanno potuto fare la partita che volevano, chiudendosi e ripartendo. Fortunatamente siamo riusciti a rimettere in pista la gara di ritorno con il gol di Chiesa. Non avremmo dovuto giocare questo tipo di partita ed è un peccato, avremmo potuto fare meglio. Avevamo preparato una partita diversa, avremmo voluto attaccare la profondità sia con gli attaccanti che con gli esterni e avremmo dovuto far girare più velocemente la palla, perché loro si stringevano bene, ma lasciavano spazio sulle fasce. Rimanendo in mezzo invece, con 11 avversari dietro la linea della palla, diventa tutto più difficile".

Queste, invece, le parole di Alex Sandro: "Il gol di Chiesa è stato importante. Volevamo la vittoria, ma meglio tornare a casa con il 2-1 e questa rete ci deve dare forza per ottenere un bel risultato la prossima partita. Abbiamo avuto difficoltà nella prima parte, loro erano chiusi e non abbiamo avuto la pazienza necessaria per costruire le azioni offensive, mentre nelle azioni dei gol subiti siamo stati disattenti. Il Porto fa sempre bene contro le grandi squadre, quindi ce lo aspettavamo. Dovremo essere più attenti la prossima partita".