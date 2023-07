Mercato Juve, si valuta la cessione di Soulè: gli ultimi aggiornamenti

Le richieste per Soulè

Con tale logica, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe fissato il prezzo di cartello per Matias Soulè. Per chi volesse il talento argentino saranno 20 i milioni di euro da versare nelle casse bianconere. Una cifra importante per un giocatore protagonista sì, ma solo in competizioni Under e nella Next Gen. Il giocatore sarebbe considerato uno dei maggiori prospetti della cantera e solo un offerta ambiziosa potrebbe portare il club a rinunciarci. Al momento, nessun club avrebbe deciso di accontentare le richieste della Juventus. Dopo il Feyenoord, anche il Valencia si sarebbe informata sul giocatore, mentre in Italia Monza e soprattutto Sassuolo ci starebbero pensando. In particolare il club neroverde, dopo la cessione di Davide Frattesi e quelle possibili di Maxime Lopez e Domenico Berardi, magari con la stessa Juve, potrebbero credere nell'investimento. Con una logica simile, non può essere escluso l'Empoli, il quale vorrebbe inserire il giocatore nell'affare che porterebbe Fabiano Parisi in bianconero.