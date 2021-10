McKennie, non ci siamo: la Juve è stanca di lui

La Juve è stanca di Weston McKennie

Ecco di questi "10 gol" per ora neanche l'ombra . Va bene che campionato è iniziato da poco tempo, ma finora McKennie ha fatto pochissime prestazioni salvabili. Anche quella contro il Torino di ieri , in cui ha Allegri ha deciso di dargli una occasione schierandolo dal primo minuto, ha fatto guadagnare l'ennesima insufficienza in pagella allo statunitense . Scelte sbagliate, passaggi imprecisi, occasioni "ghiotte" non sfruttate. Un leitmotiv che si ripete da inizio stagione e che sembra destinato a continuare, vista la poca voglia che il giocatore sembra avere quando scende in campo.

Le prestazioni non solo l'unico problema di McKennie. Il centrocampista ha anche un carattere molto difficile. Lo dimostra il festino a cui ha partecipato lo scorso anno con alcuni compagni della Juve in piena pandemia e in zona rossa, il "caos" che lo ha costretto a prendere il primo aereo disponibile per tornare a Torino (i motivi ancora non sono chiari e ancora non sono stati rivelati) dopo l'ultima convocazione che ha avuto in nazionale con gli USA. Solo questi due motivi evidenziano come McKennie non abbia di certo un carattere e una fame "stile Juventus". Proprio per questo il club bianconero cercherà di piazzarlo altrove già nella finestra di mercato di gennaio cercando di perdere meno soldi possibili.