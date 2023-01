Mazzia: “Vlahovic un problema per Allegri. Sui giovani…”

Bruno Mazzia, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla situazione bianconera, parlando a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Quello che mi secca è sapere che il centravanti purtroppo non c’è. In generale Vlahovic è un giocatore che va servito e se non viene servito è raro che inizi il gioco. Anche lì è un problema da risolvere per Allegri. Quando è arrivato sapevamo che alla Fiorentina aveva fatto bene, ma qui alla Juve non ha dato tanto anche per il discorso infortuni. Bisogna rimediare e in fretta, anche perchè non vedo giocatori in grado di garantire un buon numero di gol. Milik, Chiesa, Di Maria non ne fanno tantissimi.