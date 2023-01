L’agente di Rugani: “Vlahovic va aspettato, Bremer vale 40 milioni”

Torchia poi ha parlato dell'evoluzione delle valutazioni e dei difensori: "Va detto che adesso il calciomercato è molto veloce. Il problema è che a oggi ci sono squadre che possono fare spese incredibili. Basti pensare ai club inglesi . La cosa che non concepisco di questo calciomercato è la continua spesa folle. In Inghilterra i difensori vengono pagati in maniera incredibile. Si parte da un minimo di 40 milioni quasi . Nel nostro campionato questa cifra l’ha raggiunta Bremer che penso se la sia meritata , basta vedere anche l’upgrade difensivo bianconero".

L'agente poi ha detto la sua sul futuro di Luca Pellegrini: "Ha fatto già buone cose in carriera. In questo momento non so come stia andando in Germania. La Lazio lo conosce bene. Bisogna vedere che cosa ne pensa Sarri perché l’allenatore toscano è maniacale e non tutti, compresi i difensori fenomenali, possono fare benissimo. Se Sarri ci vuole puntare vuol dire che in lui ha visto uno che può fare il lavoro che vuole".