Mauro: “Bernardeschi non ha fatto cose memorabili, dovrebbe fare il terzino”

Le dichiarazioni

Le dichiarazioni rilasciate negli scorsi giorni da Federico Bernardeschi dopo l'amichevole con il San Marino, avevano fatto scalpore: "In nazionale gioco nel mio ruolo naturale e mi diverto. In azzurro mi fanno rischiare la giocata. Con la Juventus no. Ringrazio il mister per la fiducia. Mi ha sempre fatto giocare dove mi esprimo meglio. Con la nazionale mi diverto e i risultati si vedono. Mi sono riuscite tutte le giocate ? Certo, con l'Italia me le fanno rischiare. La qualità è altissima e quando ci sono giocatori così forte diventa facile per tutti. Anche per il mister. Noi, con le nostre prestazioni stiamo cercando di metterlo in difficoltà. A prescindere da chi ci sarà, Mancini è stato bravissimo a creare un gruppo sano, fatto di ottimi giocatori".

"Lui crede di essere un giocatore da metà campo in avanti, ma sinceramente io penso di no… Non ha spunto, non ha passaggio filtrante. Dunque non può fare la mezzala, non può giocare come dietro le punte. Secondo me deve correre e crossare: deve fare il terzino. Come faceva Zambrotta. Ma mi pare che lui questa cosa non la prenda tanto in considerazione. Poi, per carità, per il tipo di gioco che fa Mancini, il suo impiego da esterno non è campato per aria: soprattutto se parte da destra, visto che può rientrare e concludere. Ha un bel tiro. Ma vediamo quando ci saranno impegni di un certo livello cosa sceglierà di fare il ct. Poi, sia chiaro: gli auguro di far bene e, a maggior ragione se dovesse essere titolare, lo speso anche per l’Italia. Però, restando all’ambito Juve, in questi tre anni Bernardeschi non ha fatto vedere cose memorabili".