Marocchino: “Se la Juventus gioca male, vince. Su Allegri…”

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN: "Quest'anno secondo me ad un certo punto la squadra ha sofferto le tante critiche sul bel gioco, hanno provato a cambiare qualcosa ed hanno sbagliato. Se questa Juventus gioca male, vince. È una squadra che va sempre in difficoltà ma se non si scopre riesce a reggere, è una squadra operaia. Se porta a casa la Coppa Italia e un terzo posto per me è una stagione da 7.5. L'apporto di Allegri? Calcolando i problemi della società, in questi anni ha fatto parecchio anche perchè accanto non aveva un Marotta o un Moggi, Giuntoli, forse perchè ha vissuto il suo primo anno a Torino ed aveva necessità di ambientarsi, non si è mai messo sotto i riflettori".