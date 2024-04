Marocchino: “Non so se la Juventus avrebbe fatto meglio senza Allegri”

Intervistato a Radio Bianconera, Domenico Marocchino ha parlato del prossimo impegno in Coppa Italia della Juventus. Ecco le sue parole: "Il 2-0 non è un risultato sereno. Al momento in casa Juventus molti giocatori vivono una situazione provvisoria perché non si sa se resteranno o andranno via. Questo sicuramente non giova alla tranquillità del gruppo. Parlando in senso ampio dell'esperienza di Allegri a Torino, da un certo punto di vista, per il club è stato positivo che ci fosse lui. Ha fatto da punto di riferimento in momenti parecchio complicati. Concentrandoci solo su quest'anno, per me abbiamo visto una Juve da 6.5. Parliamo di una squadra che non ha un gran centrocampo, soprattutto se lo mettiamo a confronto con quello dell'Inter. Noi abbiamo degli interditori, ma pochi elementi di qualità come hanno invece i nerazzurri. Il gioco? Dipende dai giocatori che hai, è giusto che provino a rendere al massimo in base alle proprie caratteristiche. Che senso avrebbe lanciarsi in attacco se non hai le caratteristiche per farlo? Rischi soltanto di esporti alle ripartenze avversarie. Francamente non so se la squadra avrebbe fatto meglio con un altro allenatore, forse Allegri avrebbe potuto fare qualcosina in più, ma non ne sono certo. Qualche dubbio legato al modulo comunque mi resta, mi chiedo se questo 3-5-2 si sarebbe potuto cambiare provando una difesa a quattro come faceva il grande Milan, che nel corso della partita, cambiava a seconda che fosse in fase offensiva o difensiva. Ecco, forse Allegri ha sperimentato troppo poco da questo punto di vista".