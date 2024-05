Marchisio: “Juventus-Roma? I bianconeri saranno più freschi”

Claudio Marchisio ha parlato della prossima sfida della Juve contro la Roma: per l'ex calciatore, i bianconeri avranno un piccolo vantaggio

Intervistato per Il Messaggero, Claudio Marchisio ha parlato della prossima sfida tra la Juventus e la Roma. Ecco le sue parole: "Sarà una partita equilibrata. La Juventus avrà il vantaggio di arrivare fresca, mentre la Roma rischia di pagare le fatiche di coppa. De Rossi riesce a tirare sempre fuori il meglio dai suoi ragazzi, Allegri deve ipotecare la Champions: sarà molto tirata. La Juve era partita bene a inizio stagione, il gruppo ci credeva, ma l'Inter si è dimostrata molto più avanti. De Rossi ha dato una nuova linfa incredibile alla Roma in un momento difficile. Con nuovi stimoli e il rilancio di giocatori chiave come Pellegrini. Allenare la squadra del cuore con questi risultati è una grande sfida".