Rassegna stampa – La Juve sfida la Roma per assicurarsi la Champions

La rassegna stampa di domenica 5 maggio: la Juventus si appresta a sfidare la Roma in un match che può definire la qualificazione in Champions

Corriere dello Sport

Il Corriere posizione in primo piano lo scontro Champions League tra la Juventus e la Roma. Il quotidiano sottolinea come, dall'avvento di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, la squadra capitolina abbia ridotto di 14 punti lo svantaggio in classifica. Tanto potrebbe non bastare però, perché in caso di vittoria di Chiesa e compagni, i bianconeri si garantirebbero di fatto la prossima Champions League forse proprio a discapito della compagine romana.