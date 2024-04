Marchetti: “Juve? Felipe Anderson ha fatto una scelta di vita”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: "Felipe? Non credo che la trattativa sia maturata all'ultimo, ma sono convinto che la scelta del giocatore sia stata una scelta di vita, dettata probabilmente anche da necessità familiari. La Juve lo ha trattato ma lui alla fine ha preferito tornare in patria, firmando anche un contratto più corto di quello che avrebbe firmato con i bianconeri. Il mercato si conferma ancora una volta imprevedibile. Conte? Di certo sul tavolo non ha soltanto la proposta dei partenopei, ma diverse opzioni tra le qual scegliere, se alla fine deciderà di restare fermo lo farà per sua volontà, aspettando delle possibilità più avanti".