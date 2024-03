Marchetti: “Allegri ora si sente in discussione, per questo è nervoso”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone a TMW Radio. Ecco le sue parole sul momento negativo della Vecchia Signora: "Se non ci fosse stato questo crollo nei risultati la società non avrebbe cominciato ad avere dubbi sull'operato dell'allenatore, e proprio da questo credo nasca il nervosismo di Allegri che adesso non si sente più sicuro del posto. Attorno a lui poi si scatena da sempre un conflitto tra fazioni ultimamente eccessivamente esasperate. Serve almeno un grosso colpo in quel reparto, due se dovesse partire Rabiot, inoltre andrà sostituito anche Alex Sandro il cui contratto non verrà sicuramente prolungato".