Juve, le ultime d’allenamento: novità per Milik e Miretti

Questa mattina la Juventus ha proseguito gli allenamenti in preparazione alla prossima partita di Serie A. Infatti, nel weekend la squadra allenata da mister Massimiliano Allegri dovrà vedersela sul campo insidioso dal Cagliari. I sardi, reduci da risultati molto positivi con Inter e Atalanta potrebbero cercare di allungare la striscia positiva ai danni de La Vecchia Signora. Per evitare questa prospettiva, la Juventus con ogni probabilità dovrà rinunciare a Moise Kean, infortunatosi nel corso dell'allenamento di ieri, e di Wojciech Szczesny, fratturatosi il naso contro il Torino. In dubbio invece sarebbe la presenza di Arkadiusz Milik che però ha cominciato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Infine, solo lavoro in piscina per Fabio Miretti per un fastidio all'alluce che però non preoccuperebbe.