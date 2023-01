Marchetti: “Nel calciomercato di gennaio qualcosa si muove”

Luca Marchetti , giornalista, ha detto la sua sul calciomercato a tuttomercatoweb. Ecco le sue parole: "Che il mercato di gennaio non sarebbe stato scoppiettante e pieno di soldi lo avevamo capito, ma questo non significa che non ci sono affare o intrighi. Chi può risollevarlo (a livello economico) è come al solito la Premier, che potrebbe portare in Italia milioni di euro in grado di poter dare alle casse delle società italiane una spinta in più. Naturalmente il riferimento è per Nico Gonzalez che è nel mirino del Leicester. Nei prossimi giorni si dovrà definire l’intesa definitiva con giocatore e procuratori, poi si passerà a parlare in maniera più che concreta con la Fiorentina per un’operazione da circa 30 milioni di pound, tutto compreso. Una cifra importante, ragion per cui la Fiorentina ha accettato di ascoltare. Nel giro di due o tre giorni si capirà se è un’operazione che si dirige verso la chiusura o meno. Nel frattempo - giustamente - la Fiorentina si guarda intorno e tiene vive le piste che aveva già sondato in passato: Brekalo (che avrebbe trattato anche per giugno), Orsolini (cercato in passato) o Boga (idem).

Nel frattempo si è mosso il Monza, visto che sta trattando con il Marsiglia per riportare in Italia Pol Lirola (ora in prestito all’Elche): prestito senza obblighi di riscatto. Per la difesa interessa sempre Colley della Samp. Non sono operazioni in entrata ma è come se lo fossero le trattative che sta portando avanti il Milan. Riguardano naturalmente i rinnovi: nelle prossime ore ci sarà la firma sul rinnovo di Bennacer. E si continua a lavorare con ottimismo anche per il rinnovo di Leao. Per bocca dello stesso Maldini, nel pre di ieri, il Milan vuole provare a chiudere. E presto il Milan cercherà anche di intavolare una trattativa con il Real per l’acquisto a titolo definitivo, dopo gli anni in prestito. Molto attiva la Salernitana che ha provato a intavolare una trattativa con il Verona, piuttosto complessa. A Salerno vorrebbero sia Henry che Verdi (sarebbe un ritorno) in cambio potrebbero andare a Verona Bothemi e Valencia. Ora bisogna come prima cosa lavorare sui giocatori per saggiare bene le loro volontà e mettere a posto gli stipendi dei giocatori. La Salernitana vorrebbe prendere tutti e due i giocatori e sarebbe disposta a fare lo scambio anche con uno solo dei due. Non sarà comunque una cosa semplice. A Verona intanto previste le visite di Braaf (dal Borussia) e Zeefuik dall’Hertha Berlino. Si muove qualcosa in casa Roma, fronte uscite, ma non sempre come vorrebbe la società giallorossa che ha fissato dei paletti a cui non ha intenzione di derogare. E’ in chiusura Villar al Getafe: prestito con obbligo di riscatto da 3,5 milioni di euro, obbligo legato alla salvezza e al 50% delle presenze, con 50% della futura rivendita per la Roma. Per Karsdorp a parte sondaggi di Monza (che però ha anche altre idee) e Southampton e Bournemouth non c’è altro. Idem Shomurodov che ha l’accordo con il Torino, ma non c’è intesa fra i due club. La proposta granata e 1 milione per il prestito e 12 per il riscatto. E la Roma vuole sempre l’obbligo. Lo Spezia farà fare le visite mediche a Zurkowski, operazione chiusa a 2,5 milioni di euro più 50% di futura rivendita. Sempre allo Spezia interessa Dickmann della Spal e Wisniewski del Venezia.