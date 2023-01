Marchetti: “La Juventus ha acquisito mentalità da combattente”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla situazione della Juventus, parlando anche di Allegri e del campionato di A.

redazionejuvenews

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventusa tuttomercatoweb. Ecco le sue parole: "Probabilmente non ha meritato in maniera convincente la vittoria la Juventus, ma lo ha fatto. Ha vinto e ha preso altri tre punti. E’ bastata una punizione nel recupero. Ma sono serviti due pali e un gol annullato. Però - in campionato - sono sette partite che non prende gol. Ha acquisito la mentalità da combattente, di sofferenza. Sa che deve stringere i denti. Tutti quanti nel mondo Juve speravano che la differenza l’avrebbero fatta i recuperi, che ancora non sono arrivati (se non parzialmente con Chiesa, che ha fatto vedere che averlo e non averlo la differenza c’è).

E in attesa dei recuperi fare punti, non prendere gol, acquisire - appunto - una mentalità è indispensabile. E’ quello che Allegri ha dovuto e saputo fare in questo periodo, difficile. Ed è quello che ha portato la Juve fino alla terza posizione in classifica. Se c’è ancora spazio per poterla migliorare la classifica o se c’è ancora spazio addirittura per una delle inseguitrici di poter realmente insidiare il primato del Napoli non lo possiamo sapere adesso.

Non si possono affidare le sensazioni a alla prima partita dopo la pausa. Non servirà aspettare molto però: domenica di nuovo in campo, poi ci sarà Napoli-Juve e la fine del girone d’andata. Un po’ di esami, anche duri, per poter valutare meglio. Ma il Napoli da oggi sa due cose: non deve preoccuparsi troppo, senza fare drammi, ma sa che deve riprendere a correre".