Marchetti: “Non sarà un calciomercato ricco, ma interessante”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sul prossimo calciomercato di gennaio, parlando delle diverse squadre protagoniste.

redazionejuvenews

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua su tuttomercatoweb, sul calciomercato. Ecco le sue parole: "Il fatto che non sarà un mercato ricco, almeno a livello economico, non significa che non possa essere comunque un mercato interessante. Magari giocato più di strategia, di prospettiva. Magari andando più sulle opportunità, piuttosto che sullo sfizio da togliersi. Anche perché i tempi sono quelli che sono e i soldi sempre meno.

Tra poche ore intanto il calcio saprà se avrà un’ulteriore dilazione da parte del governo per le proprie scadenze oppure no. Anche da questo dipende il mercato e le società sperano che alla fine passi in Camera e al Senato il cosiddetto “salvacalcio”. Al netto però di questo (di cui si è parlato tanto e di cui tanto ancora si parlerà) il mercato della Serie A, a prescindere, non sarà un mercato fatto di grandi colpi. Ma - ribadiamo - non significa che sia immobile. Già le prime avvisaglie ci sono state, in questo antipasto. E poi bisognerà essere molto vigili su alcune situazioni che diventeranno decisive per i mesi a seguire.

I primi a muoversi, nel mercato della A, sono protagonisti del Mondiale. Ochoa sbarcherà in Italia fra poche ore e si metterà subito a disposizione dei nuovi compagni. Questo testimonia anche le ambizioni di una Salernitana che forse non si accontenta più della “semplice” salvezza. L’infortunio di Sepe è stato coperto nel miglior modo possibile, soprattutto se si guarda anche alla notorietà del calciatore in questione (oltre che della bravura: ha parato in Qatar un rigore a Lewandvski…). Salernitana che chiede anche Demme al Napoli e che ha la necessità di sostituire Mazzocchi e Maggiore, anche loro infortunati. Ecco: l’emergenza può essere una delle leve che muoveranno questo mercato".