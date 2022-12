Juve, Marchetti: “Allegri centrale nel progetto bianconero”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista di Sky Sport Marchetti ha parlato della situazione di Allegri in casa Juve: “ Lui aveva già un rapporto molto diretto con Cherubini. Sicuramente in corso d’opera capiremo che mercato potrà fare , Allegri comunque è sempre stato protagonista del mercato fin da quando è tornato. Il rapporto con Cherubini è ottimo, dal suo ritorno ha dettato l’agenda bianconera anche grazie ai risultati ottenuti in passato".

Sul Mondiale in Qatar ha aggiunto: “Io sono più per la Francia piuttosto che per le Sudamericane. Fino a ieri sera avrei detto in finale Argentina-Francia, ma ieri il Brasile mi ha impressionato. Si sono visti dei numeri di alta scuola, se dovesse mantenere questa qualità offensiva il Brasile comincia ad essere fastidioso”.