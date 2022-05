Mandorlini: “Jorginho farebbe molto comodo alla Juventus”

Andrea Mandorlini, ex allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato del futuro di Jorginho, da tempo in orbita Juve.

redazionejuvenews

Andrea Mandorlini, allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a "1 Football Club", parlando di calciomercato e Serie A. Ecco le sue parole su Jorginho, obiettivo della Juventus per la prossima stagione, considerando che la Vecchia Signora ha bisogno di un regista. L'ex allenatore di Padova e Genoa conosce bene il mediano del Chelsea, visto che il mister romagnolo ha scoperto l'italo-brasiliano quando era a Verona più di dieci anni fa: "Serve alla Juve come il pane. Jorginho è un calciatore molto importante, e le sue qualità le ha sempre mostrate nell’arco della sua carriera. Io penso che lui sia diventato un top player, e certamente farebbe molto comodo non solo alla Juve, ma a qualsiasi club".

Sull'Hellas Verona e l'Inter, squadre che nei prossimi mesi potrebbero cambiare diversi giocatori sul calciomercato: "Il presidente e lo staff sono molto bravi e in questi anni non hanno sbagliato nulla. Tudor ha dato continuità al progetto Juric, ma se la dirigenza sente che Cioffi possa raccogliere quel testimone, i tifosi possono stare tranquilli. Ha fatto bene a Udine quest’anno, ed è giovane, può fare molto bene. Difficile. Non credo che Skriniar se ne vada, anche perché ha rinnovato da poco. Lui e bastoni formano una grande coppia. Lautaro al netto di qualche difficoltà ha fatto molto bene, quindi non saprei, è una domanda molto difficile. Io mi auguro che l’Inter diventi sempre più forte".

Su Koulibaly, difensore del Napoli finito nel mirino della Juventus, visto che il contratto del senegalese scade a giugno del 2023, motivo per cui il prezzo potrebbe essere molto conveniente per i club interessati: "Spero che non lo vendano. Lui è un calciatore straordinario, e io non mi priverei mai di un profilo come lui. Mi auguro per i napoletani che la società non si privi di lui perché è davvero uno dei più forti al mondo".