Malmo-Juve: i convocati bianconeri. Out Chiesa e Bernardeschi

Sul proprio sito web ufficiale, la Juventus ha pubblicato la lista dei convocati per Malmo-Juve. Sarà ancora out Federico Chiesa insieme all'altro Federico della squadra, Bernardeschi. Tornano invece a disposizione tutti i sudamericani. Fuori dalla lista anche Arthur, Kaio Jorge e Luca Pellegrini (fuori dalla lista Champions). Di seguito riportiamo la lista dei convocati per la sfida di domani sera alle 21 in Svezia.

Portieri - Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori - De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti - Ramsey, McKennie, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti - Morata, Dybala, Kean.

Juventus che dunque cercherà il riscatto dopo la brutta sconfitta di questa giornata di campionato di Serie A contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Partita che non ha soddisfatto nessuno, complice la brutta prestazione da parte dei bianconeri che non sono riusciti mai ad entrare in gara e a rendersi pericolosi realmente. Proprio Massimiliano Allegri ha evidenziato ciò nella conferenza stampa post-partita: "Abbiamo giocato una fase difensiva giusta: non ho niente da rimproverare alla squadra, al contrario di Udine ed Empoli. Siamo condizionati da errori ed episodi, anche se ovviamente c'è anche da migliorare tecnicamente, ci sono state troppe imprecisioni e nel primo tempo avremmo dovuto fare un altro gol.

Abbiamo però giocato una gara di carattere, nonostante i complimenti che vanno fatti al Napoli. Adesso vediamo di iniziare la Champions nel modo giusto, e cerchiamo la vittoria, perché quando si vince le cose si vedono in modo diverso. Adesso paghiamo caro ogni errore. Continuiamo a lavorare, la partita di stasera è stata buona, abbiamo fatto un passo avanti; quando si perde, ovviamente, per il resto, c'è poco da parlare. Il campionato è lungo, bisogna iniziare a vincere e poi restare lì, concentrati". Juve che dunque contro il Malmo dovrà essere molto concentrata per portare a casa finalmente una vittoria, che farebbe "respirare" tutti i tifosi della Vecchia Signora.