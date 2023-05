Maccarone: “La Juve doveva raggiungere la finale in EL. Con l’Empoli…”

Massimo Maccarone. ex calciatore, ha detto la sua sulla stagione della Juventus, parlando anche della prossima gara con l'Empoli.

redazionejuvenews

Massimo Maccarone, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole, raccolte da Juventusnews24: "Mi aspettavo che la Juve avrebbe raggiunto la finale. Rimane sempre una squadra importante, che era stata costruita per la Champions e quindi è normale possa andare avanti nelle competizioni europee. Poi queste sono partite di un certo tipo e il Siviglia, anche se non va benissimo in campionato, negli anni ha fatto vedere grandi cose in questa competizione.

Vlahovic? è un giocatore importante che gioca in un club importante come la Juve. Se i bianconeri vogliono fare grandi cose l’anno prossimo è giusto investire e dare continuità a un ragazzo che rimane un grande giocatore. Secondo me dovrebbe rimanere, poi nel mercato mai dire mai. Pogba? Sappiamo tutti che è un grande campione se sta bene. Negli ultimi tempi ha avuto diversi infortuni, ma rimane un top. Poi certo, va valutato in base al rendimento fisico più che altro, bisognerà vedere se starà bene e quanto potrà ancora offrire alla Juve. Empoli-Juve? La Juve ha bisogno di dare continuità al suo cammino, aspettando quelle che potranno essere le penalizzazioni se ci saranno. L’Empoli è una squadra che si è salvata in anticipo e giocherà in casa davanti ai suoi tifosi, in modo spensierato e sperando di ottenere un buon risultato.

Baldanzi e Vicario? Quando si è giovani si ha sempre margine di crescita. Solo in Italia facciamo queste supposizioni, poi non sai mai se uno non è pronto o no se non lo fai provare a livelli più alti. All’estero i giovani sono più spensierati, hanno più opportunità, mentre in Italia si pensa sempre a tremila cose prima di lasciarli provare. E’ normale poi che in contesti di un certo tipo ci sono anche altri margini di crescita".