Maccarone: “Paredes sarà importante per la Juve, è un gran giocatore”

Massimo Maccarone, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW. Ecco le sue parole: "Si sta parlando di un altro grande giocatore, arrivato in una Juventus in difficoltà. Poi non so se ha avuto qualche problema fisico, la Juventus ha riniziato a vincere e poi è normale che l'allenatore non voglia cambiare il meccanismo. Leandro lo reputo un grande giocatore, sicuramente quando ritroverà la forma fisica migliore sarà importante per la Juventus".