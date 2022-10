Juve, i convocati per il Maccabi Haifa: cinque assenti

Sabato pomeriggio a San Siro è arrivato un altro brutto colpo in questo inizio di stagione. La sconfitta per 2-0 contro il Milan è stato netta e senza appello. I rossoneri di Pioli sono stati più squadra e hanno preso il sopravvento con il passare dei minuti. L' ennesima battuta d'arresto in queste prime partite dell'annata, tra Serie A ed Europa . E proprio da quest'ultima ora si riparte.

Domani alle 18:45 la Juventus scenderà in campo in casa del Maccabi Haifa, nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League. Dopo la vittoria per 3-1 ottenuta una settimana fa all'Allianz Stadium, la squadra bianconera è chiamata a concedere il bis anche in Israele, per continuare a coltivare le speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Solo una vittoria domani consentirebbe alla Vecchia Signora di giocarsi poi il tutto per tutto nelle ultime due sfide del Gruppo H, con il Benfica e il Paris Saint-Germain.