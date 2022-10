Juve, i problemi del post Milan: il disagio di Vlahovic e la confusione tattica

La Juve, sconfitta a San Siro dal Milan, ha mostrato ancora una volta diverse lacune: il centravanti è in difficoltà e troppi cambi di modulo

redazionejuvenews

A San Siro il Milan ha battuto nettamente la Juventus. Una partita in cui si è vista la differenza di intensità e organizzazione attuale. Ai microfoni di Dazn, Andrea Barzagli ha analizzato la gara: "Ho provato a mettermi nei panni di Pioli: mi mancano giocatori, ho messo Brahim a destra, non ho i terzini. Sono in difficoltà e non riesco a uscire, ma la mentalità del Milan non è cambiata. Hanno continuato a giocare, prendendo le giuste misure. La Juve è sparita dal campo e il sopravvento l’hanno preso gli altri".

L'ex difensore bianconero ha parlato della situazione di Vlahovic: "Mi sembra non si senta molto a suo agio, se la prende con se stesso, con gli altri, non si sente molto supportato. Di avere grandi chance di fare gol. Gli crea negatività, questo può essere un peso per la squadra. Uno come Vlahovic difficilmente lo cambi, dopo l’errore è andato fuori partita. Non ti senti magari più intoccabile… si danno tante colpe ad Allegri, ma anche i giocatori devono rispondere".

Ci sono anche problemi tattici: "Con tanti cambi crei confusione alla lunga. Premetto che una squadra gioca di solito con un modulo, già per cambiare devi essere bravo e preparato. Se lo fai in partita dal nulla, non è che venga subito… Sembra ci sia molta confusione".