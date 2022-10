Juve, 13 anni fa l’unico precedente in casa del Maccabi Haifa

Domani la squadra di Allegrisarà impegnata contro il Maccabi Haifa, nella quarta partita del girone di Champions League. Sul proprio sito la Juventus ha ricordato l'unico precedente in Israele: "Esattamente come 13 anni fa, Maccabi Haifa-Juventus – l'unico precedente in Israele tra le due squadre – si disputa alla quarta giornata del girone. Stavolta in anticipo, si scende in campo l'11 ottobre, rispetto al 3 novembre del 2009. All'andata la Juve ha vinto 1-0 e si presenta all'incontro in seconda posizione nel girone, alle spalle del Bordeaux capolista e prima del Bayern. Il Maccabi Haifa è a zero punti e anche nel ritorno perderà sempre, ma ogni volta solo di misura, con lo stesso punteggio: 1-0. Ciro Ferrara mette in campo la seguente formazione: Buffon; Caceres, Legrottaglie, Chiellini, Grosso; Felipe Melo, Poulsen; Camoranesi, Diego, Tiago; Amauri.