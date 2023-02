M. Orlando: “La Juve spesso si accontenta del vantaggio”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla complicata situazione della Juventus, parlando anche di Max Allegri.

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juvea TMW Radio. Ecco le sue parole: "Allegri è nervoso, sappiamo i motivi. E' stata una partita dominata, con tanti episodi e gli è partita la testa. Se la domanda l'avesse fatta Capello o un ex calciatore non avrebbe risposto così. Lui ha snocciolato dei numeri a sua difesa, ma che sia l'allenatore dell'1-0 è evidente.