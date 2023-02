Juve, ultim’ora Gazzetta: “C’è già l’accordo fino al 2027” / News

John Elkann ha chiesto espressamente a Massimiliano Allegri di dare massima priorità all'Europa League . Vincendo tale competizione la Juventus approderebbe direttamente alla prossima Champions, possibilità negatagli in campionato dalla penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte Federale d'Appello. Il futuro della Vecchia Signora dipende anche molto dai risultati sportivi.

Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Continassa parlano di una programmazione pluriennale che dovrà riportare la Juve ai livelli che le competono nel più breve tempo possibile, qualunque dovesse essere l'epilogo dei filoni processuali che i bianconeri devono ancora affrontare. Insomma, la famiglia Agnelli, con John Elkann in prima linea, a prescindere vogliono mantenere una grande Juventus. La Gazzetta dello Sport ci racconta di come la dirigenza piemontese si stia già muovendo in ottica futura senza aspettare l'esito degli eventi<<<