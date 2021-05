L’under 19 femminile in finale scudetto

Under 19 femminile in finale

TORINO - L'under 19 femminile sabato si giocherà la finale scudetto. Di seguito riportiamo la cronaca del match contro la Florentia dal sito web ufficiale della Juventus: "Dopo aver eliminato il Napoli, l'Under 19 Femminile della Juventus comincia le Final Four scudetto contro la Florentia, che ha avuto la meglio sull'Hellas Verona. Coach Piccini, con una squadra giovanissima rispetto alle avversarie, si affida alla voglia e alle qualità delle sue giocatrici e i primi minuti fanno subito capire le intenzioni delle bianconere. Le prime occasione del match sono bianconere: tentativo di Berti prima e di Arcangeli poi. La risposta della Florentia è nel tentativo di Anghileri, segnale colto dalla Juve che comincia a fare sul serio. Al 14' Berti, di testa, colpisce la traversa, un minuto più tardi Pfattner segna il gol del vantaggio. Splendido assist di Beccari per la numero 11 che, a tu per tu con il portiere avversario, non sbaglia. Sull'asse Beccari-Pfattner si costruisce anche il gol del raddoppio: assist della prima, ancora gol della seconda. In mezzo ai due gol, un altro tentativo pericoloso di Berti da un lato e di Anghileri dall'altro, ultimo brivido della partita per Soggiu.