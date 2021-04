Lucarelli: “Pirlo è stata una scommessa. Si pensava potesse fare Guardiola”

L'ex calciatore ha parlato della Juventus e di Andrea Pirlo

L'ex calciatore ora tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli, ha parlato intervistato dai microfoni di TMW, ai quali ha detto la sua su Andrea Pirlo e sulla Juventus: "Io ho ritenuto necessario fare una gavetta. Con le conoscenze che ho, probabilmente avrei potuto anche avere una crescita più rapida, ma mi sembrava ingiusto non fare un percorso di gavetta che mi potesse dare la possibilità di sbagliare e sperimentare. Ho faticato all'inizio, mi sentivo ancora un calciatore di Serie A e non accettavo il fatto di confrontarmi con la società. Mi sono preso il tempo di poter sbagliare e ho imparato tanto, poi ho fatto il passo in avanti accettando piazze importanti. L'esperienza che ho acquisito è stata importante. Io come prima macchina invece che una Mercedes mi comprai una Fiat Uno. E così è stato anche da tecnico. Chi lo ha messo lì è perché pensa di farlo crescere negli anni. Se fosse subito sostituito, allora se ne può discutere. Con lui metti in preventivo che non puoi aspettarti risultati importante nei primi anni. Chi non avrebbe accettato al suo posto? Si pensava romanticamente a un percorso come Guardiola, ma lui un anno con la seconda squadra lo aveva fatto. E' stata una scommessa".