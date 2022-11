Calciomercato Juventus / Agnelli show: 100 milioni per quattro top player

Proprio durante la pausa per il Mondiale, Allegri si incontrerà con la dirigenza bianconera per pianificare il mercato della Juventus per gennaio e per la prossima estate. Sarebbero quattro i nomi perfetti che permetterebbero alla Vecchia Signora di tornare ad essere un'armata temuta da tutti in Italia e in Europa. Andiamo a vedere insieme di chi si tratta e gli ultimi aggiornamenti in merito<<<