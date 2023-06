Longari: “Panchina Juve? Quotazioni di Allegri in picchiata”

Sulle pagine di Sportitalia.com, il giornalista Gianluigi Longari ha disaminato la situazione attuale relativa alla panchina della Juventus. Ecco cosa ha detto in relazione a Massimiliano Allegri: "Partiamo dal presupposto che nulla è ancora stato stabilito o deciso con certezza. Un incipit doveroso per non vendere per solide realtà, quelli che al momento sono solo scenari. Che però stanno prendendo forma settimana dopo settimana, come confermano i racconti attraverso i quali stiamo cercando di aggiornare sulla situazione Juventus. Le quotazioni di Allegri sono in picchiata. Il via libera per l'agognato approdo di Giuntoli in bianconero non è stato ancora concesso da Aurelio De Laurentiis. Sta però crescendo anche in seno alla proprietà la valutazione secondo cui un cambio di guida tecnica sia decisamente opportuno in vista del nascente progetto di rinnovazione".