Mercato Juve | Allegri-Tudor, Vlahovic-Icardi: notizie pesantissime!

C'è chi dice che Allegri alla fine rimarrà e chi invece sostiene che, in un modo o nell'altro, alla fine il tecnico dirà addio. Con o senza buonuscita: le strade non potranno proseguire insieme. E' ancora tutto in ballo, ma qualcosa inizia a muoversi. Se è vero come è vero che Zidane resta il preferito in assoluto per l'eventuale sostituzione del tecnico, è anche vero che non dispiace per niente l'idea legata a Tudor che si è già liberato dal Marsiglia. La Juventus ha bisogno di una scossa, di freschezza e di idee nuove. Tudor, potrebbe rappresentare tutto questo ad un costo certamente minore di quello che potrebbe chiedere Zidane. E per questo, adesso, in pole sembra esserci lui. Ma con Allegri come andrà a finire?