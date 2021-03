Locatelli: “Lasciare il Milan fu devastante, ma il cambiamento mi ha aiutato”

L'obiettivo della Juventus ha parlato

Manuel Locatelli, dopo aver lasciato il Milan, si è messo incredibilmente in luce con la maglia del Sassuolo. Il regista neroverde sembrerebbe essere il primo obiettivo della Juventus per il centrocampo, con Pirlo primo sponsor dell'operazione. È molto probabile che quella in corso sarà l'ultima stagione in Emilia di Locatelli, già finito nel mirino di diverse big del calcio italiano ed europeo. Un possibile nuovo rilancio per la sua carriera, iniziata da prodigio nel vivaio di una big e successivamente costretta ad una brusca frenata. Di quel periodo e della sua esperienza a Sassuolo, il centrocampista ha parlato ai canali ufficiali del club: "Quando mi hanno detto che non facevo più parte del progetto Milan è stato devastante. Su una panchina di Milanello i dirigenti mi dissero che non ero più importante per loro, è stato veramente terribile. Ho pianto in macchina tornando verso casa. Andai dalla mia ragazza e piangemmo insieme, poi chiamammo i miei genitori. Fu veramente un momento difficile, ma mi ha aiutato, perché in fin dei conti anche io avevo bisogno di cambiare".