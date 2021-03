McKennie riscattato, il prossimo obiettivo è Locatelli

I bianconeri rifondano il centrocampo

Le lacune di questa Juventus sono evidenti, soprattutto a centrocampo. Il reparto su cui può contare Pirlo, al momento orfano di Arthur per infortunio, fin qui non si è dimostrato all'altezza delle ambizioni dei bianconeri. La linea mediana dei bianconeri è composta da giocatori malassortiti, troppo simili tra loro per stessa ammissione di Andrea Pirlo. Ieri, la Juventus ha ufficializzato il riscatto di Weston McKennie, grande sorpresa dell'estate che sembra aver già convinto tutti. Stando a quanto riferito da Tuttosport, i bianconeri avrebbero però ancora un obiettivo per rinforzare il centrocampo. Si tratta di Manuel Locatelli, nome che gravita in orbita Juve sin dalla scorsa estate.

Il regista del Sassuolo sarebbe stato indicato da Pirlo come primissima scelta su cui fondare il centrocampo della prossima stagione. L'abilità dell'ex Milan nel dettare i tempi di gioco del sistema di De Zerbi lo sta portando sempre più vicino al salto di qualità. Locatelli sembrerebbe decisamente pronto al salto in una big, con la Juventus in cima alla lista delle pretendenti. Ultimamente si è parlato anche di un interesse da parte del Real Madrid, oltre che di un apprezzamento da parte di Pep Guardiola. Tutte notizie che faranno certo piacere alla dirigenza del Sassuolo, ma meno a quella della Juve. Se Paratici e soci vorranno accaparrarsi il gioiellino neroverde, dovranno certamente muoversi in fretta. Sempre secondo il quotidiano torinese, i bianconeri avrebbero pensato anche a un piano B. Nel caso in cui non dovessero arrivare a Locatelli, i dirigenti bianconeri potrebbero virare su un nome già accostato alla Juventus in passato: quello di Jorginho. Il pupillo di Sarri, a lungo in orbita Juve dopo l'addio di Allegri, potrebbe lasciare il Chelsea a fine stagione. Si tratta di un giocatore decisamente meno giovane di Locatelli, ma potenzialmente anche meno costoso. Bisognerà capire quali saranno le reali opportunità di mercato in estate, ma intanto arrivano le prime indicazioni su quello che potrebbe essere il centrocampo della Juve del futuro.