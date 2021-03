Per il centrocampo la Juve ha scelto Locatelli

Piace il giocatore del Sassuolo che Paratici ha seguito anche la scorsa estate

redazionejuvenews

La Juventus ha ripreso a correre in campionato, e dopo l'eliminazione dalla Champions League avvenuta per mano del Porto, i bianconeri sono chiamati ora ad una grande rimonta in campionato, per continuare a rincorrere il sogno del decimo Scudetto consecutivo. La squadra di Andrea Pirlo deve infatti recuperare dieci punti all'Inter capolista, che ha una partita in più dei bianconeri ma che è in totale fiducia. La Juventus dovrà quindi inanellare una lunga serie di vittorie, sperando che i nerazzurri perdano qualche punto per strada. Dopo la vittoria contro il Cagliari la squadra è attesa domenica dal Benevento, che alle 15 arriverà ospite all'Allianz Stadium di Torino, per l'ultima partita di Serie A prima della sosta per le Nazionali.

Mentre la squadra prepara la prossima sfida, il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici sta preparando il mercato, che in estate dovrebbe portare alla totale rivoluzione a centrocampo. Il reparto centrale è quello dove i bianconeri soffrono di più, e nonostante l'inserimento di Arthur e di Weston McKennie, il reparto non risulta ancora completo e con alternative valide. Per questo il dirigente bianconeri ha ripreso i contatti con il Sassuolo per il centrocampista Manuel Locatelli, giocatore che Andrea Pirlo stima molto e che vorrebbe in bianconero.

Paratici ha seguito anche la scorsa estate il gioiellino del Sassuolo, con la società neroverde che non si è però smossa dalla richiesta di quaranta milioni per il suo cartellino, cifra che la Juventus non ha voluto spendere per il giocatore. Il problema per i bianconeri si ripeterà in questa estate, ma Paratici sta già studiando un modo per aggirarlo e per trovare i soldi per il giocatore. Aaron Ramsey e Adrien Rabiot dovrebbero infatti lasciare Torino in estate, e i soldi delle loro cessioni verrebbero impiegati in parte per l'acquisto dell'ex giocatore del Milan.