La Liga denuncia Psg e City: “Violazioni del Fair Play Finanziario

La lega spagnola ha presentato un reclamo alla Uefa contro i club, per presunte irregolarità finanziarie. E non è la prima volta che accade.

redazionejuvenews

Continuano i dissidi ai vertici del calcio europeo. Oggi La Liga, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha denunciato irregolarità finanziarie da parte del Psg e del Manchester City. Questo il testo: "Questa settimana, LaLiga ha presentato un reclamo alla UEFA contro il PSG, che si aggiunge ad un altro contro il Manchester City ad aprile, sulla base del fatto che questi club violano continuamente le attuali regole del fair play finanziario. LaLiga ritiene che queste pratiche alterino l'ecosistema e la sostenibilità del calcio, danneggino tutti i club e le leghe europee e servano solo a gonfiare artificialmente il mercato, con denaro non generato all'interno del calcio stesso.

La Liga comprende che il finanziamento irregolare di questi club viene effettuato o tramite iniezioni dirette di denaro o tramite sponsorizzazioni e altri contratti che non corrispondono alle condizioni di mercato e non hanno senso economico. La denuncia contro il Manchester City è stata presentata alla UEFA ad aprile e la denuncia contro il PSG è stata presentata la scorsa settimana, e non si può escludere che nei prossimi giorni qualcuno di questi reclami sarà ampliato con l'aggiunta di nuove informazioni.

Inoltre, LaLiga ha assunto studi legali in Francia e Svizzera, tra cui lo studio legale francese dell'avvocato Juan Branco, con l'obiettivo di avviare un'azione amministrativa e legale dinanzi agli organi competenti in Francia e nell'Unione Europea il prima possibile. In Svizzera, LaLiga sta esaminando diverse opzioni di rappresentanza a causa di possibili conflitti di interesse per Nasser Al-Khelaïfi derivanti dai suoi vari ruoli in PSG, UEFA, ECA e BeIN Sports.

Non è la prima volta che LaLiga segnala queste pratiche anticoncorrenziali alla UEFA. L'organizzazione spagnola è sempre stata in prima linea nella difesa del controllo economico. Nel 2017 e nel 2018, ha presentato ricorso alla UEFA contro PSG e Manchester City per violazione del fair play finanziario, che ha portato a sanzioni UEFA contro entrambi i "club statali", sebbene queste siano state successivamente annullate da bizzarre sentenze del CAS. Le accuse della Liga, così come le recenti dichiarazioni rilasciate dall'associazione dei club spagnoli al riguardo, si basano su dati, oltre a un monitoraggio e un'analisi dettagliati dei conti certificati dei due club".