Leotta: “Scudetto? L’Inter è stata superiore a tutte le altre…”

Diletta Leotta, conduttrice tv, ha detto la sua sulla Juvea Tuttosport. Ecco le sue parole: "L’Inter ha la possibilità di vincere lo scudetto in una maniera unica, nel derby, in casa del Milan. L’Inter ha dimostrato di essere una squadra fortissima. La squadra più forte e costante in tutti questi mesi e merita di essere là in alto, davanti a tutti. Il distacco dalle altre lo dimostra: è incredibile. Peccato per la batosta in Champions League. Ma in Serie A ha dimostrato di non avere rivali, di essere superiori a tutti. Secondo posto? Oggi la classifica dice che la squadra di Pioli è avanti ma il Milan ha la sfida con la Roma in Europa League. Una sfida che potrebbe togliere molte energie a livello mentale".