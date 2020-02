Diletta Leotta: “Andrei a prendere una birra con Ronaldo”

TORINO – La splendida Diletta Leotta, giornalista di DAZN, oggi sul palco dell’Ariston di Sanremo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del settimanale Chi, dove ha parlato a tutto tondo, facendo riferimento anche al calcio, svelando un curioso aneddoto su Cristiano Ronaldo.

"Chi sceglierei fra Mourinho e Cristiano Ronaldo? Andrei a cena con Mourinho perché Ronaldo mangia petto di pollo e insalata. E dopo cena con Ronaldo a prendere una birra, ma senza glutine. Da piccola avevo in camera il poster di Brad Pitt. E sogno che torni con Jennifer Aniston".