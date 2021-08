Leonardo: “Mbappé vuole andare al Real Madrid”. Si apre definitivamente la pista Ronaldo-PSG?

Mbappeé vuole il Real Madrid

Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha parlato del futuro di Kylian Mbappé ai microfoni di RMC Sport: "Mbappé vuole partire e andare al Real Madrid, questo è evidente... Non lo tratterremo controvoglia, ma deve partire alle nostre condizioni. Ci ha sempre promesso che non ci avrebbe lasciato a costo zero. Abbiamo fatto due onerose proposte di rinnovo a Mbappé. Rifiutate. Gli abbiamo provato che è al centro del progetto, ma nessuno è al di sopra del progetto. Abbiamo creato un sogno in quest'estate e nessuno potrà distruggerlo. L'offerta del Real Madrid per Mbappé è lontanissima dalla nostra valutazione. Posso confermare che è di poco superiore ai 160mln, inferiore anche ai 180mln che pagammo nel 2017. Parlare ancora con il Real? No, la fine del mercato è il 31 agosto. La nostra strategia è chiara, vogliamo tenerlo e far si che rinnovi. Non lo lasceremo mai partire a meno di quanto noi vogliamo per lui.