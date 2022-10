Lega Serie A, nuovo accordo con Beit: protagonisti Vieri e Del Piero

La Lega Seria A , tramite un comunicato sul sito ufficiale, ha promosso nuovamente la collaborazione con Beit , attraverso testimonianze di grande caratura come Vieri , Del Piero e Nesta. Ecco la nota: "Continua la collaborazione tra Lega Serie A e ICE Agenzia, attraverso il marchio BeIT, per promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo. L'ultimo appuntamento si è tenuto nella prestigiosa cornice del SIAL, Salone Internazionale dell'Alimentare, attualmente in corso a Parigi, dove Lega Serie A è stata protagonista accanto a ICE Agenzia grazie alla presenza di Luigi De Siervo e Christian Vieri.

Molto apprezzati sono stati infatti gli interventi dell'Amministratore Delegato e dell'Ambassador di Lega Serie A che sul palco del padiglione dell'ICE hanno raccontato le eccellenze del nostro Paese. "L'idea è semplice: la Serie A è l'unica piattaforma che può raggiungere 750 milioni di persone nel mondo – spiega l'Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo –. Ad ogni partita raccontiamo con quattro spot sui tabelloni led l'eccellenza italiana, tra cui il calcio. La Serie A è il bomber del sistema Paese. Portiamo visibilità ma è prestigioso per noi affiancarci a istituzioni qualificanti come il Ministero e l'Ice".

"Le aziende italiane possono sfruttare la visibilità del calcio per farsi conoscere - ha dichiarato Christian Vieri -, anche perché il nostro campionato è sempre più appassionante. Ormai è molto più livellato e quindi conteso. Non è più come dieci anni fa quando dopo una quindicina di partite potevi già sapere come andava a finire". Dopo Alessandro Del Piero, Alessandro Nesta e Francesco Totti, un'altra grande leggenda del nostro calcio si aggiunge alle iniziative di Lega Serie A al fianco di BeIT, promuovendo il meglio del Made in Italy attraverso la grande forza comunicativa del calcio".