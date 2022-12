Lega Serie A, i campioni d’inverno del passato: da Allegri e Lippi

La Lega Serie A ha pubblicato un articolo sulla storia dei campioni d'inverno del passato, parlando anche di Allegri e Lippi.

redazionejuvenews

La Lega Serie A ha pubblicato un approfondimento sui vari campioni d'inverno del nostro campionato, con protagonista anche la Juventus. Ecco la nota: "Dopo 15 giornate disputate, è il Napoli di Luciano Spalletti a guidare, in solitaria, la vetta della classifica di Serie A TIM 2022/2023 con 41 punti totalizzati dopo questa breve, ma intensa, prima parte di stagione. Milan e Juventus inseguono rispettivamente a quota 33 e 31. A 30 ci sono Lazio e Inter. Sono le queste le squadre che potrebbero ancora ambire al titolo simbolico. Con otto punti di vantaggio sulla seconda e 12 ancora in palio nel girone di andata, alla ripresa del campionato il Napoli potrebbe piazzare la zampata vincente, che però non è garanzia di vittoria finale: i partenopei recentemente avevano già conquistato il titolo di Campioni d`Inverno nel 2015 e nel 2017 ma non erano riusciti a festeggiare lo scudetto alla fine.

In totale, nella loro storia i campani sono arrivati per 5 volte al primo posto in classifica dopo la prima metà del campionato: è successo anche nelle stagioni 1986/1987, 1987/1988 e 1989/1990. Sul totale degli 88 casi, la squadra campione d`inverno ha poi vinto lo scudetto 59 volte. Dunque nel 67% dei casi. Nel 2021, un anno fa, davanti a tutti in questo periodo c’era l’Inter. Nel posticipo della diciottesima giornata, infatti, grazie al successo del Napoli a San Siro contro il Milan, i nerazzurri erano riusciti ad assicurarsi, con un turno di anticipo, il primo posto, ma a fine stagione aveva festeggiato il Milan. Situazione ribaltata, rispetto al campionato precedente in cui il Milan aveva chiuso primo in inverno e e l`Inter campione a fine stagione: Sempre sugli 88 casi totali, 21 volte ha vinto chi aveva chiuso col "titolo" di vice-campione d`inverno.

Il 23,8% del totale. Completano il quadro otto volte in cui, a vincere lo scudetto, è stata una squadra finita né prima né seconda alla chiusura del girone di andata. Il 9,2%: l`ultima volta nella stagione 2002/03, quando la Juve di Lippi al giro di boa si trovava al quarto posto. Dietro a Milan, Lazio e Inter. E poi vinse lo scudetto. L’obiettivo alla ripresa delle inseguitrici sarà quello di lottare e conquistare più punti possibili, partita dopo partita, per accorciare la distanza con i partenopei, davvero inarrestabili fino ad ora. Sempre secondo i numeri, se si considera solamente l’era dei tre punti a vittoria, dal 1994/95, in ben 18 campionati su 27, la squadra che è riuscita a laurearsi campione d`inverno, alla fine è sempre riuscita a conquistare lo Scudetto. La Juventus, ad esempio, ha confermato questa statistica negli ultimi due campionati di Serie A TIM vinti, prima con Massimiliano Allegri nel 2018/19 e poi con Maurizio Sarri l`anno successivo".