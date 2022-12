Lega Serie A, i calciatori con più assist vincenti: Kostic protagonista

Il sito della Lega Serie A ha pubblicato un approfondimento sugli assistman del nostro campionato. Sugli scudi Kostic, a quota 5. Ecco la nota: "A fare la differenza in campo non ci sono soltanto i bomber, ma anche loro: gli assistmen. Sempre pronti a far segnare i compagni con un passaggio decisivo, sono giocatori particolarmente apprezzati non sono dagli allenatori, ma anche da tutti gli appassionati del fantacalcio. Servire assist è un’arte e i nostri talenti della Serie A TIM lo sanno bene! Milinkovic-Savic è il calciatore che in questa prima parte di stagione ha servito più assist di tutti: 1157 minuti giocati con ben 7 passaggi vincenti riusciti! Il centrocampista della Lazio, in 14 presenze, ha siglato anche tre reti, confermandosi una pedina fondamentale nello scacchiere di Maurizio Sarri.