Lega Serie A, le statistiche della 17esima giornata: Juve protagonista

Gli ultimi quattro gol di Nicolás González in Serie A TIM sono tutti stati realizzati a partire dal minuto 89. La Juventus ha vinto otto gare di fila in Serie A TIM senza subire gol per la prima volta da marzo 2018, quando sotto la guida di Allegri arrivò a quota nove. La Juventus ha segnato sei reti dopo l’85° minuto in questa Serie A TIM, più di qualsiasi altra squadra. Lautaro Martínez ha preso parte a 11 reti in questa Serie A (8 gol e 3 assist), nessuno ha fatto meglio (11 anche Leão, Osimhen e Kvaratskhelia).

L'argentino è stato coinvolto in 7 gol nelle sue ultime 7 gare da titolare in Serie A TIM (5 reti e 2 assist). Patrick Ciurria ha segnato contro l’Inter il suo primo gol in Serie A TIM; in questo campionato ha già preso parte a sei reti (un gol e cinque assist), più di qualsiasi altro giocatore del Monza. Il Torino ha effettuato almeno 23 tiri in un match in trasferta di Serie A per la prima volta da gennaio 2017 contro il Sassuolo. Ochoa diventa il quarto portiere di questo campionato ad aver effettuato almeno sette parate in due match distinti, dopo Dragowski, Radu e Montipó (nove contro il Milan e sette oggi)".