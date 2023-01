Lega Serie A, i record più vicini della sedicesima giornata

La prossima sarà la gara numero 250 della Cremonese in Serie A. Gaetano Castrovilli (99) è vicino alle 100 presenze con la Fiorentina considerando tutte le competizioni. La prossima sarà la vittoria numero 100 per Rafael Tolói, con la maglia dell’Atalanta, in Serie A TIM. Riccardo Orsolini è vicino ad essere coinvolto in 50 reti in Serie A TIM (attualmente è a quota 49: 31 gol e 18 assist).

Scendendo in campo contro il Napoli, Henrikh Mkhitaryan raggiungerà le 100 presenze in Serie A TIM. Romelu Lukaku (a quota 48) è vicino alle 50 reti in Serie A TIM. Matteo Politano può raggiungere contro l'Inter le 100 presenze in Serie A TIM con il Napoli. Luis Alberto (a quota 49) è vicino ai 50 assist in Serie A TIM. La prossima sarà la 50ª presenza in tutte le competizioni per Destiny Udogie con la maglia dell’Udinese".