Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi

Le prime pagine di oggi

TORINO - La prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport intitola così: "Lautaro solo Inter". Il riferimento è all'intervista esclusiva del quotidiano all'argentino che conferma la sua volontà di rinnovare il contratto con i nerazzurri: "Sì, rinnovo: il mio futuro è qui, starò a Milano per molto tempo. Conte mi ha cambiato la testa, se vinco lo scudetto me lo tatuo. Voglio diventare un top in Europa". Diverso invece il titolo del Corriere dello Sport che riporta una delle frasi più importanti dell'intervista esclusiva ad Antonio Cassano: "Fonseca va tenuto, Ronaldo ha fallito". Secondo l'ex attaccante, infatti, CR7 sarebbe stato acquistato solo per puntare alla vittoria in Champions League e quindi a livello economico e di prestazioni sarebbe stato un fallimento per la Juventus . Parte centrale del quotidiano dedicata invece al big match tra Roma e Milan, che ieri hanno conosciuto le prossime avversarie negli ottavi di finale di Europa League: lo Shakhtar per i giallorossi e il Manchester United per i rossoneri.

Incentrata sulla sfida di oggi della Juventus, invece, la prima pagina del quotidiano Tuttosport: "Pelé, sono qui". Il riferimento è alla partita di stasera tra Hellas Verona e bianconeri in cui Cristiano Ronaldo potrebbe raggiungere gli stessi gol di Pelé (fermo a 767) con una doppietta. Non sarà facile però. La squadra di Andrea Pirlo si trova infatti in emergenza totale e dovrà usare, per far numero in panchina e in campo, tantissimi giovani della rosa dell'under 23, come detto dal tecnico in conferenza stampa: "Degli infortunati non recupero nessuno, l’unico che ritorna a disposizione è Rabiot che ha scontato la squalifica e ci permetterà di avere un centrocampista in più da ruotare in mezzo al campo". Questa invece la prima pagina di QS: "Milan, coppa da veri diavoli". Il riferimento è al sorteggio dei rossoneri di Europa League contro il Manchester United che il club ritrova dopo il trionfo del lontano 2003.