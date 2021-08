Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con questo titolo: "Tutto d'oro". Il riferimento ovviamente è alle gare disputate ieri alle Olimpiadi. Gli azzurri, infatti, hanno fatto un vero e proprio miracolo: vincere l'oro nel salto in alto, ma soprattutto l'oro nei 100 metri piani maschili. Tutto ciò è accaduto in poco più di 10 minuti. Gianmarco Tamberi, dopo un lungo e brutto infortunio che lo ha tenuto fuori dalle piste di atletica per vari mesi e gli ha fatto saltare i giochi di Rio del 2016, è riuscito finalmente a vincere l'oro nella disciplina del salto in alto. Un oro "condiviso" con l'atleta qatariota che aveva saltato la stessa altezza dell'azzurro a parità di tentativi.

Il regolamento del salto in alto, infatti, prevede o di fare uno spareggio oppure di condividere la medaglia d'oro. Gli atleti dopo un breve consulto hanno optato per la seconda opzione, con Tamberi in estasi. Una impresa ancora più clamorosa invece quella di Marcell Jacobs ai 100 metri piani maschili. Tutti i titoli dei quotidiani sportivi di oggi si incentrano su questo fatto. Questo il titolo del Corriere dello Sport: "L'oro". Questo invece il titolo del quotidiano Tuttosport: "La storia siamo noi". Molti giornalisti, infatti, li hanno definiti "i 10 minuti più pazzi e più importanti della storia dello sport italiano. Subito dopo l'oro di Tamberi, Jacobs ha vinto i 100 metri piani con una super prestazione.

L'atleta azzurro è il primo a vincere questa disciplina dopo le vittorie di Usain Bolt per tre Olimpiadi di fila ed è entrato nella storia. Un oro assolutamente inaspettato per tutti. Andare anche solamente in finale sarebbe stata a prescindere una impresa incredibile. Jocobs è il primo atleta italiano a qualificarsi per una finale ai 100 metri alle Olimpiadi e vincerla. Veramente un vero e proprio momento d'oro per lo sport italiano e una estate incredibile.