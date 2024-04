Lazio-Juventus 2-1: Milik salva i bianconeri e li porta in finale

Nel primo tempo i padroni di casa spingono forte, cercando di dimezzare lo svantaggio. Dopo dieci minuti i biancocelesti riescono a trovare il gol su sviluppi da calcio d'angolo, con Castellanos che manda la palla in rete di testa. La Juventus prova a reagire, con l'unica occasione di una prima frazione sottotono; Chiesa, dopo una combinazione fuori area, serve Vlahovic al centro, che in spaccata centra in pieno Mandas. Poco prima del 45' si rifà viva la Lazio, ancora con Castellanos, che dopo un rimpallo, si trova davanti a Perin, colpendolo in pieno.