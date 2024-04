Lazio-Juve, Tudor ci crede: “Per ribaltarla dobbiamo fare le cose per bene”

Intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro la Juve l'allenatore della Lazio Igor Tudor ha detto: "Per ribaltarla bisogna fare veramente tutte le cose per bene. Poi i miglioramenti, di quanto non manca o quanto manca è difficile da capire. Abbiamo fatto tante belle partite da quando sono arrivato io. Ho imposto un calcio diverso, ma non mi accontento mai e sempre cerco di migliorare. A volte magari fai un passettino indietro per andare due in avanti. Sono contento del percorso che stiamo facendo, vedo partecipazione e voglia di fare le cose giuste, anche piacere di trovarsi in questo calcio. Diciamo che siamo sulla strada giusta".