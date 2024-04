Moratti attacca la Juve: “Inter 19 o 20 scudetti? Senza quello che sappiamo…”

Con la vittoria sul Milan nel derby della Madonnina l'Inter ha vinto il suo ventesimo scudetto, conquistando così la seconda stella. "18+1=20": questo è quello che dicono molti tifosi della Juve, che non riconoscono ai nerazzurri lo scudetto vinto dopo Calciopoli. Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex presidente dell'Inter Moratti ha detto: "Seconda stella dopo 58 anni? Vero che al tempo eravamo i più forti, ma ci sono dei cicli e vincere dieci scudetti non è facile. Se poi non ci fosse stata la Juve ci saremmo arrivati prima. 19 o 20 scudetti? Senza tutto quello che sappiamo saremmo già a quota venticinque".